Rasante Nacht: Salzburger Polizei stoppt Temposünder

Eine nächtliche Kontrolle in Eugendorf förderte Geschwindigkeitsübertretungen zutage, darunter ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer mit 79 km/h in einer 50er Zone. Ein weiterer Passauer und ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Salzburg wurden ebenfalls erwischt. Zusätzlich musste ein 51-jähriger Fahrer nach einer Geschwindigkeitsmessung von 91 km/h seinen Führerschein vorläufig abgeben. In einer separaten Aktion auf der A10 bei Kuchl wurden bei technischen Kontrollen über 1600 Fahrzeuge überprüft, wobei 18 wegen erheblicher Mängel aus dem Verkehr gezogen wurden.