Klagenfurter Baufirma schlittert in die Insolvenz

Die A & O KG, ein Unternehmen für Bauinstallationen in Klagenfurt, hat ein Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eingeleitet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 112.000 Euro. Rund 11 Gläubiger und eine Mitarbeiterin sind davon betroffen, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilen.

Betriebsfortführung geplant

Trotz der schwierigen Lage strebt das Unternehmen an, den Betrieb fortzuführen und einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 % umzusetzen. Die Insolvenz wurde durch langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen ausgelöst, die aus einem Auftrag für die Hans Ogris Eigentumswohnungen GmbH resultierten. Konflikte über die Errichtung einer Gartenbewässerungsanlage führten zu unerwarteten Kosten, zusammen mit weiteren unsicheren Verfahren gegen die Firma Hornbach. Die Bilanz der A & O KG weist Verbindlichkeiten in Höhe von 112.000 Euro bei Vermögenswerten von etwa 10.000 Euro auf, was zu einer Überschuldung von rund 102.000 Euro führt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.01.2024 um 11:44 Uhr aktualisiert