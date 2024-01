Unwetter im Sommer 2023: Über 1 Milliarden Euro Schäden in Österreich

Die Folgen des Klimawandels haben sich im Sommer 2023 in Österreich besonders drastisch gezeigt. Unwetter, darunter heftige Stürme, Hagel, Starkregen-bedingte Überschwemmungen und anhaltende Trockenperioden, führten zu enormen Schäden, die die Marke von über 1 Milliarde Euro in der ersten Schätzung überschritten, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) mitteilt. Diese Ereignisse verdeutlichen, dass rasches Handeln erforderlich ist, um die Auswirkungen der Klimaveränderungen zu mildern und die Bevölkerung besser auf derartige Risiken vorzubereiten.

Defizite in Eigenvorsorge und Lebensmittelreserven

Der Naturgefahrenmonitor 2023 zeigt, dass die Bevölkerung in Österreich weiterhin deutliche Defizite in der Vorbereitung auf Naturkatastrophen aufweist. Besonders hervorgehoben wird dabei die unzureichende Eigenvorsorge, die sich beispielsweise in begrenzten Vorräten an Lebensmitteln zeigt – ein Umstand, der in Zeiten von Naturkatastrophen zu erheblichen Problemen führen kann.

©5 Minuten ©Georg Bachhiesl ©5 Minuten ©Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor

Zusammenarbeit und präzises Warnsystem

Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen, einschließlich Katastrophenschutz, Wetterdienst und Hochwasserschutz, bleibt ein entscheidender Faktor für die Entwicklung und Umsetzung effizienter Maßnahmen. Präzise Warnsysteme sind von großer Bedeutung, um nicht nur das Bewusstsein, sondern auch das angemessene Verhalten der Bevölkerung zu fördern. Die Einrichtung einer nationalen Schaden- und Ereignisdatenbank namens CESARE (CollEction Standardization and Attribution of Robust disaster Event information) unterstreicht die Notwendigkeit, hochwertige Daten für ein effektives Katastrophenrisikomanagement zu sammeln.

Gesamtstaatliche Lösung gefordert

Der österreichische Versicherungsverband VVO betont die dringende Notwendigkeit einer gesamtstaatlichen Lösung für die Risikoabsicherung. Die Verknüpfung der Katastrophenrisiken mit der Feuerversicherung wird als Ansatz vorgeschlagen, um höhere Deckungssummen bei Naturkatastrophen zu ermöglichen.