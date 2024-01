Assinger-Betrug: Villacherin überlistete Cyberkriminelle

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 14:11 / ©Pexels / picjumbo.com

Ob Armin Assinger, Barbara Karlich oder Mausi Lugner, ihr Namen werden täglich dazu missbraucht, an hochspekulativen Geldanlagen in Kryptowährung mitzumachen, sie dazu zu verleiten, binnen weniger Tage viel Geld zu machen – oder zu verlieren. Wir haben berichtet. Fest steht: Gewonnen hat noch keiner und die Anzeigen bei der Polizei stapeln sich täglich höher. Für die Gauner ein Millionengeschäft. Jüngstes Beispiel ist ein Mann aus Spittal, der Tausende Euro auf ein Konto nach Malta überwiesen hatte, die nun ein Totalverlust sind.

Villacherin wurde zu „Miss Marple“

Krimiautorin Agathe Christie hätte mit der Villacherin „Miss Marple“ eine Freude, denn die scheint jetzt den weltweit verzweigten Gaunern einigermaßen Ärger gemacht zu haben. In einem Exklusiv-Interview erzählt sie, wie sie die Betrüger bei winterlichen Temperaturen auf das Glatteis führte. „Ich las da eine Anzeige, ein offensichtlich von Betrügern geschaltetes Inserat von Armin Assinger, dass er viel Geld durch Veranlagung von Kryptowährung verdient haben soll und meldete mich bei der Plattform, zahlte 250 Euro ein und wartete dann was passiert“, schilderte sich. Bald kam ein Anruf aus Polen, dann aus Zypern, dann aus Deutschland von einer gewissen Frau M. Hegemann aus München. Bei Eingabe des Namens in Google sprangen ihr sofort einige Zeitungsberichte ins Auge, die alle nur eines zum Inhalt hatten: Bei Frau Hegemann durch Veranlagung von Krypowährung viel Geld verloren zu haben.

Betrüger schickten sogar Personalausweis

Der Kontostand von der Villacherin schoss auf 23.000 Euro, sie sollte rund 5.000 Euro an „Steuern“ zahlen, um das Geld überwiesen zu bekommen. Sie begann zu feilschen, schlug vor, das Geld von den 23.000 Euro abzuziehen und dann den Rest zu überweisen. Das war freilich aus „administrativen Gründen“ nicht möglich. Als die Frau jammerte, kein Geld zu haben, senkte Hegemann plötzlich die Summe auf 2.000 Euro. Dann verlangte „Miss Marple“ einen Ausweis der Deutschen, den diese prompt über WhatsApp schickte. „Natürlich wohl eine Fälschung wie der Name“, kombinierte die Hobbydetektivin.

Anzeige bei der Polizei

Als sie alle Handynummern der Anrufer eingesammelt hatte, begab sie sich samt dem übersendeten Personalausweis zur Villacher Polizei, wo sie vom Chefinspektor Walter Niedermüller schon ungeduldig erwartet wurde. „Die hatten alle eine große Freude mit den Unterlagen und jetzt schauen wir mal, es bleibt spannend, die 250 Euro waren, glaube ich, gut angelegt, ich werde 5 Minuten berichten“, versprach sie.