NÃ¤chtlicher Einbruch in GeschÃ¤ft: Klagenfurter Kriminaldienst ermittelt

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 14:50 / ©Igor Mojzes-fotolia.com

In der Nacht von gestern auf heute haben bisher noch gänzlich unbekannte Täter die Seitentür eines Geschäftslokals in Klagenfurt aufgebrochen. Aus diesem haben sie dann in weiterer Folge einen Tresor mit Bargeld gestohlen. „Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt“, erklärt die Polizei heute. Die Spurensicherung wurde jedenfalls von den Beamten des operativen Kriminaldienstes im Stadtpolizeikommando Klagenfurt durchgeführt.