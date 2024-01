34-Jährige wollte Vater und Patientin töten: Das Gericht hat entschieden

Die Angeklagte soll im vergangenen Sommer in die Nervenklinik eingewiesen worden sein. Der Grund dafür? Sie soll versucht haben, ihren Vater zu ermorden. Kurz darauf folgte der nächste Anschlag. In der Klinik ging sie auf eine andere Patientin los und wollte auch sie töten.

Steirerin ging auf Vater los

Die 34-Jährige ist Mutter eines Sohnes soll vor seiner Geburt cannabis-abhängig gewesen sein. Sie war mit ihrem Kind überfordert, weshalb ihr Vater im Vorjahr die Obsorge für ihn übernahm. Die Frau soll mit einer Luftdruckpistole auf ihren Vater gezielt und ihn anschließend gewürgt haben. Die Polizei schritt ein, die 34-Jährige wurde daraufhin eingewiesen.

Andere Patientin zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Nicht einmal drei Tage war die Frau in der Klinik, schon folgte der nächste Eklat: Sie attackierte eine andere Patientin und würgte diese, bis sie bewusstlos war. Eine Krankenschwester nahm deshalb an, die Frau sei bereits tot. Die Ärzte hingegen starteten Wiederbelebungsmaßnahmen, die zum Erfolg führten. Die 34-Jährige jedoch versuchte zu flüchten. Sie soll sich über das Ausmaß ihrer Tat bewusst geworden sein und wollte sich selbst etwas antun – auch das sei verhindert worden.

Steirerin lebte in „Traumwelt“

Die Angeklagte soll vor Gericht angegeben haben, sich in einer irrationalen Traumwelt befunden zu haben, durch welche sie zu den Taten „angestiftet“ wurde. Was den Mordversuch an der anderen Patientin betrifft, so fehlte ihr laut eigener Aussage jegliche Erinnerung. Sie soll jedoch den dringenden Impuls verspürt haben, zu töten. Laut Aussagen des Opfers sei die Täterin zuvor sehr freundlich zu ihr gewesen. Der Angriff kam unerwartet. Eine Entschuldigung der 34-Jährigen wies das Opfer entschieden zurück

Paranoide Schizophrenie diagnostiziert

Wie der „ORF“ berichtet, soll der Gerichtspsychiater Manfred Walzl eine paranoide Schizophrenie bei der Angeklagten festgestellt haben, welche diese Bewusstseinsstörung herbeigeführt haben soll. Sie sei nicht zurechnungsfähig gewesen, plädierte der Sachverständige. Der Drogenkonsum soll verantwortlich für den Ausbruch der Krankheit gewesen sein. Cannabis kann nämlich auch in geringer Dosis zu paranoider Schizophrenie führen.

Geschworenengericht soll heute entscheiden

Laut Walzl soll die Angeklagte deshalb in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Eine Behandlung auf der Ambulanz sei vorerst auszuschließen. Auch soll die akute Gefahr bestehen, dass die 34-Jährige aufgrund ihrer Krankheit, einen erneuten Mordversuch starten könnte. Das Geschworenengericht hat am heutigen Nachmittag die Entscheidung verkündet: Die Steirerin soll eingewiesen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtkräftig.