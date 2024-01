Wechsel an der Spitze des Elternverein-Landesverbandes

Am Foto: Gertrud Kalles-Walter und Ulrike Reinöhl (v.l.)

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 15:10

Bei der Jahreshauptversammlung der Elternvereine Kärnten standen die Zeichen auf Veränderung. Gertrud Kalles-Walter, langjährige Präsidentin für den Schulbereich AHS/BMHS, übergab im Rahmen der Sitzung ihr Amt: „Nach all den Jahren möchte ich die Agenden nun an meine Nachfolgerin Ulrike Reinöhl übergeben.“ Die gehende Präsidentin will das neue Team mit ihrer Erfahrung noch eine Zeit lang unterstützen.

Veränderung auch im Pflichtschulbereich

Mit Gloria Koster-Haslinglehner erhält auch der Pflichtschulbereich eine neue Präsidentin. Werner Rainer, bisherige Spitze, rückt in die Stellvertretertätigkeit und steht dem Präsidium in neuer Funktion auch weiterhin zur Seite. Es warten bereits die ersten Herausforderungen: Digitalisierung sowie psychosoziale Gesundheit stehen dabei an oberster Stelle.