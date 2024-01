Neuerung bei Kärnten-Card-Aktion: Für diese Personen ist sie gratis

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 15:29 / ©pixabay / stux

In diesem Jahr läuft die Aktion von 29. Jänner bis 29. Februar 2024. Im fünften Jahr der Kooperation gibt es eine wesentliche Neuerung, wie Familien-Landesrätin Sara Schaar und Manfred Hautz, Obmann der IG Kärnten Card, schilderten. „Das Sommer-Saisonpaket für Kinder ist in diesem Jahr im Aktionszeitraum mit der Kärntner Familienkarte kostenlos. 16- und 17-jährige Jugendliche, die bisher den Erwachsenen-Aktionstarif zahlen mussten, erhalten 2024 eine höhere Ermäßigung“, so Schaar. Die Kärnten-Card-Aktion gilt nicht nur für die rund 74.000 Besitzer der Kärntner Familienkarte, sondern auch für Inhaber der Kärntner Jugendkarte, für Bezieher von Studienbeihilfe bzw. Ausgleichzulage und für Klienten der Chancengleichheit.

„Gemeinsame Freizeitgestaltung fällt oft als erstes dem Sparstift zum Opfer“

„Angesichts der Teuerungen ist es oft die gemeinsame Freizeitgestaltung mit der Familie, die als erstes dem Sparstift zum Opfer fällt. Dabei ist gerade diese gemeinsame Zeit als Familie so wichtig“, betont Schaar. Die Ersparnis für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern beträgt 2024 immerhin 113 Euro, für Alleinerziehende mit zwei Kindern sind es 103 Euro. „Im vergangenen Jahr nutzten die Aktion knapp 66.000 Personen – ein Plus von 32 Prozent gegenüber 2022. Rund 465.000 Besuche bzw. Ausflüge in Kärnten wurden 2023 verzeichnet, durchschnittlich wurden sieben Ausflugsziele pro Person besucht“, rechnet Schaar vor.

Regionalwirtschaftliche Impulse „nicht unwesentlich“

Nicht unwesentlich sind allerdings auch die regionalwirtschaftlichen Impulse: Im vergangenen Jahr betrug die Gesamtwertschöpfung der Aktion rund 9,4 Millionen Euro. Der Saisonstart für die Sommer-Kärnten-Card ist der 6. April 2024. Die Kärnten Card umfasst 127 Inklusivpartner und über 50 Bonuspartner. Auch neue Ausflugsziele sind im Angebot. Alle Informationen zur Aktion gibt es online auf der Familienkarten-Website oder auf der Kärnten-Card-Website.

Ermäßigungen im Überblick: Erwachsene, Senioren mit Familienkarte: 79 statt 89 Euro

Jugendliche der Jahrgänge 2007 und 2008: 44,50 statt 89 Euro

Kinder (Jahrgänge 2009 bis 2017): gratis statt 46,50 Euro

Erwachsene mit Ausgleichszulage: 44,50 statt 89 Euro

Senioren mit Ausgleichszulage: 42,50 statt 85 Euro

Studenten mit Studienbeihilfe-Bescheid: 44,50 statt 89 Euro

Erwachsene Klienten der Chancengleichheit (inklusive Begleitperson): 59 statt 89 Euro

Kinder-Klienten der Chancengleichheit: gratis statt 46,50 Euro