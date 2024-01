Großzügige Spende für Spittaler in Not

Renate und Holger Frey – die Pächter der beiden Eni-Tankstellen in Spittal an der Drau – spendeten erneut eine stattliche Summe an den karitativen Verein „Spittaler in Not“.

Der Spendenscheck in der Höhe von 2.000 Euro wurde kürzlich im Rathaus an den Gründer und Vorsitzenden, Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten), übergeben.