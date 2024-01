13,7 Millionen Euro fließen in Klagenfurter Flughafen

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 15:57 / ©5 Minuten

Im Dezember 2023 beschloss die Landesregierung beschlossen, der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) elf Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um über einer Kapitalerhöhung in der Flughafenbetriebsgesellschaft dringende Investitionen zu ermöglichen. Am Dienstag fällte auch der Klagenfurter Stadtsenat den Entschluss, die Eigenkapitalstärkung des Flughafens in Höhe von 2,7 Millionen Euro zu leisten.

Land und Stadt einigen sich auf Kapitalerhöhung

Aus diesem Grund fand am Mittwoch, kurz vor der entscheidenden Generalversammlung der Flughafen-Eigentümer am 25. Jänner, ein Termin zwischen LHStv. Martin Gruber (ÖVP) als Landesaufsicht und Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) als Beteiligungsreferent statt. „Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, Verantwortung für den Flughafen zu übernehmen. Mit dem Beschluss setzen wir einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung des Flughafens“, betonen Gruber und Liesnig. Der formale Beschluss über die Kapitalerhöhung wird in der morgigen Generalversammlung gefasst.

Modernisierungen geplant

Mit den 13,7 Millionen Euro, die durch die Kapitalerhöhung nun in den Flughafen fließen können, sollen die Modernisierung des Terminalgebäudes sowie des Gastrobereichs, die Errichtung eines General Aviation Centers, der Ausbau des Gate-Bereichs und die Errichtung eines Hangars zur Absicherung des BMI-Stützpunktes finanziert werden.