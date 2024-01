„Du bist schuld“: Unbekannter kracht in Skifahrer und fährt weiter

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 16:25 / ©ARA Flugrettung

Am frühen Nachmittag, gegen 13.15 Uhr, sind heute ein 71-jähriger Oberösterreicher und ein noch unbekannter, zweiter Skifahrer am Nassfeld miteinander kollidiert. Der zweitbeteiligte Skifahrer ist kurz stehen geblieben, hat dem Oberösterreicher die Schuld an dem Unfall gegeben und ist dann einfach weitergefahren. Der 71-Jährige wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen. Eine örtliche Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Skifahrer ist negativ verlaufen, wie die Polizei berichtet.