Fast 40 Grad Unterschied: Die Temperaturen spielen verrückt

Am Samstag, den 20. Jänner hatte es in Tirol in den frühen Morgenstunden knapp minus 20 Grad – wir berichteten. Am heutigen Mittwoch, den 24. Jänner wurden in diesem österreichischen Bundesland 18 Grad gemessen, zumindest in Haiming und Imst. Das sind knapp 40 Grad Unterschied – und das innerhalb von vier Tagen.

Deshalb ist es plötzlich so warm

„Nach dem Glatteis der letzten beiden Nächte/Morgenstunden hat sich die allgemeine Wetterlage umgestellt. Mit einer westlichen Strömung gelangen nun sehr milde, atlantische Luftmassen zu uns nach Österreich. Der teils stürmische Wind im Norden sorgt noch einmal zusätzlich für eine Durchmischung der Luftschichten und treibt die Temperaturen heute ordentlich in die Höhe“, so die Erklärung der GeoSphere, warum es jetzt plötzlich wieder wärmer wird. In Imst soll dabei ein neuer Rekord für den Monat Januar aufgestellt worden sein: „Hier war es noch nie so mild wie heute.“

Nach dem Glatteis der letzten beiden Nächte/Morgenstunden hat sich die allgemeine Wetterlage umgestellt. Mit einer westlichen Strömung gelangen nun sehr milde, atlantische Luftmassen zu uns nach Österreich. Der teils stürmische Wind im Norden sorgt noch einmal zusätzlich für eine Durchmischung der Luftschichten und treibt die Temperaturen heute ordentlich in die Höhe. In Imst z.B. war es im Monat Januar noch nie so mild wie heute. P.S.: Bei der Windtabelle handelt es sich um die Windspitzen unterhalb von 1400m Seehöhe. Auf den Bergen sind die Windspitzen heute noch einmal deutlich höher. Wie ist es bei euch gerade? Weht euch der Wind um die Ohren? Bzw. habt ihr schon die T-Shirts ausgepackt?