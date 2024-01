„Erhöhter Quecksilbergehalt“: Billa ruft Produkt zurück

Im Zuge einer Routineuntersuchung des betroffenen Produkts wurde ein erhöhter Quecksilbergehalt festgestellt und ein Rückruf eingeleitet. Quecksilber gelangt zum Beispiel durch Ablagerungen in Boden und Wasser in die Nahrungskette und somit in Lebensmittel. In Raubfischen, wie Thunfisch, die am Ende der Nahrungskette stehen, kann sich dieses vermehrt anreichern und ist deswegen Bestandteil regelmäßiger Routineuntersuchungen. Vom Verzehr des genannten Produkts mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Februar 2024 wird abgeraten.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden. Bei Rückfragen wende dich bitte an die Interfood Lebensmittelgroßhandel GmbH unter Tel-Nr. 05223/56808-0 (Mo bis Do 7.30- bis 12.30 Uhr & 13 bis 16.30 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) oder per Mail an [email protected]. Die Interfood Lebensmittelgroßhandel GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.