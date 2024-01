Erdbebenserie sucht Kärnten heim: Das steckt dahinter

Seit 11. Jänner wurden in Kärnten insgesamt 22 Erdbeben verzeichnet, immerhin sieben hatten auch eine Stärke von 1,9 oder höher, die meisten davon wurden auch von der Bevölkerung verspürt. Sechs dieser sieben Beben fanden in der Nähe des Loiblpasses in Ferlach statt – gerade heute hat es in den frühen Morgenstunden wieder eines gegeben – wir haben berichtet. Wir haben nun bei den Experten der „GeoSphere Austria“ nachgefragt, was es mit den statistisch gesehen häufigen Beben auf sich hat.

Durchschnittlich sieben spürbare Erdbeben in Kärnten pro Jahr

„Im Durchschnitt werden mindestens sieben Erdbeben pro Jahr in Kärnten von der Bevölkerung bemerkt“, erklärt uns Anton Vogelmann von der „GeoSphere Austria“. Bereits heute haben wir also schon mehr als die Hälfte der ansonsten spürbaren Erdbeben in Kärnten erlebt – in nicht einmal einem Monat. Dabei handle es sich um eine Bebenserie, die jedoch in Österreich nicht so ungewöhnlich seien. Derzeit findet auch eine – deutlich stärkere – in St. Johann in Tirol statt, 2023 gab es eine in Gloggnitz (Niederösterreich), wo die Erde von März bis Dezember 29 Mal spürbar bebte.

Gebäudeschäden nur alle 40 Jahre

Vogelmann beruhigt jedoch gleich. Mit Gebäudeschäden müsse man nur etwa alle 40 Jahre in Kärnten rechnen. „Vor allem betroffen sind die südlichen Bereiche, welche die Auswirkungen von Erdbeben im Friaul – zum Beispiel 1976 – und Slowenien zu spüren bekommen“, so der Experte.

Mannigfaltige Ursachen für Erdbeben

Die Ursache der Erdbeben sei jedenfalls mannigfaltig, weiß Vogelmann. „Zum einen finden wir viele lokale Erdbebenherde. Dazu zählen Straßburg / St. Veit, das Feistritz-Tal und Gmünd / Katschberg, sowie der nordwestliche Teil des Lavanttals.“ Es würden viele Bruchzonen im Hinterland der adriatischen Platte existieren, die unter die Alpen dringt. „Was wir davon bemerken, ist nur mehr ein Bruchteil, da die meisten dieser plötzlichen Deformationen, die zu Erdbeben führen, außerhalb von Österreich auftreten, in Kärnten aber noch vernehmbar sind bzw. sogar zu Schäden führen können“, erklärt Vogelmann abschließend. Übrigens: Die Erdbeben in Ferlach haben mit jenen in St. Johann in Tirol nichts zu tun.