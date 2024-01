Auto-Crash in Jakomini: Weitere Details bekannt

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 18:34 / ©BF Graz

Im Kreuzungsbereich der Conrad von Hötzendorf Straße – Steyrergasse war es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte ein PKW um und kam daraufhin am Dach liegend zum Stillstand. Die Besatzung des Versorgungsfahrzeuges sicherte daraufhin die Unfallstelle sofort ab, alarmierte umgehend weitere Kräfte über die Brandmeldezentrale der Berufsfeuerwehr Graz nach und leistete parallel Erste Hilfe.

Feuerwehr leistete Erste Hilfe

Noch bevor weitere Ergänzungskräfte vor Ort waren, konnten alle beteiligten Fahrzeuginsassen ihre Unfallfahrzeuge verlassen beziehungsweise aus diesen befreit werden. Nachdem weitere Ergänzungskräfte der Berufsfeuerwehr Graz eingetroffen waren, wurde die Einsatzstelle sowie die verunfallten Fahrzeuge gesichert und ein dreifacher Brandschutz aufgebaut. Die Erste Hilfemaßnahmen wurden bis zum Eintreffen des Roten Kreuz durchgeführt. In weiterer Folge wurden die beteiligten Personen zur weiteren Betreuung an das Rote Kreuz übergeben und Sicherungsmaßnahmen an den Unfallfahrzeugen durchgeführt.

Es kam zu Anhaltungen im Verkehr

Nach der Freigabe der Unfallstelle wurde der am Dach liegende PKW von der Berufsfeuerwehr wieder auf die Räder gestellt und auf einem Parkplatz abgestellt. Von dort wurde der verunfallte PKW von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Durch den Verkehrsunfall kam es in der Conrad von Hötzendorf Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit vier Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz.