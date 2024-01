Paukenschlag: War mutmaßlicher Kärntner Frauenmörder zurechnungsfähig?

In der Nacht auf den 7. Juli 2023 wurde eine 62-jährige Frau in einem Wohnhaus in Eberndorf erstochen aufgefunden. Schon bald galt der Ehemann als Tatverdächtiger – wir haben berichtet. Nach der schrecklichen Tat war der Mann mit dem Auto in den Gegenverkehr gefahren. “Teilweise kann sich der Tatverdächtige nicht mehr an das Geschehene erinnern”, erklärte Staatsanwaltschafts-Sprecher Markus Kitz im Gespräch mit 5 Minuten schon Ende Juli. Nun gibt es wieder neue Erkenntnisse, das psychiatrische Gutachten liegt nämlich vor.

„Schwere sexuelle Störung“?

Und in diesem soll nun auch ein Paukenschlag stehen: Der mutmaßliche Mörder sei nämlich zurechnungsfähig, wie die „Kronen Zeitung“ jetzt berichtet. Auch ein Vollrausch wegen Alkohol oder Drogen sei laut Gutachten nicht gegeben gewesen – die Erinnerungslücken wurden ja vermutet, da das Paar davor einiges an Alkohol getrunken haben soll. Was jedoch sehr wohl im Gutachten steht: Der Mann leide an einer „schweren sexuellen Störung“. Diese könnte es möglich machen, dass er dennoch eingewiesen werden könne – für eine Therapie.

Lebenslang & Einweisung?

Dennoch droht dem Mann eine Mordanklage. Im Falle eines Schuldspruchs würde das eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeuten. Zusätzlich dazu könnte er eben noch eingewiesen werden. Das würde gleichzeitig mit der Verhängung der Strafe angeordnet werden. Übrigens: Wie genau es zu der Tat gekommen ist und was schlussendlich tatsächlich der Auslöser der Schreckenstat war, bleibt weiterhin unklar. Für den Ehemann gilt die Unschuldsvermutung.