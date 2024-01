Kurzer Vermissteneinsatz: Passantin findet Seniorin zufällig

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 20:21 / ©SB RHS Ktn

Um 2.56 Uhr wurde die Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten in der Nacht von gestern auf heute, den 24. Jänner, zu einem Vermissteneinsatz gerufen. In einem Seniorenzentrum in der Gemeinde Mühldorf im Mölltal wurde eine Frau vermisst gemeldet.

„Schneller und guter Ausgang“

„Unmittelbar nach der Alarmierung erfolgte von der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten ein Einsatzstorno, da die Abgängige von einer Passantin zufällig aufgefunden und ins Heim zurück gebracht werden konnte“, schreibt die Rettungshundestaffel auf Facebook. „Schneller und guter Ausgang eines beginnenden Einsatzes“, heißt es dann noch abschließend.