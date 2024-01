Sieben EinbrÃ¼che: Unbekannte treiben in St. Veit ihr Unwesen

In der Nacht von gestern auf heute, also von 23. auf den 24. Jänner, hat eine Einbrecherbande in St. Veit ihr Unwesen getrieben. Gleich in drei Industriebetriebe und einen Gastgewerbebetrieb in der Nähe wurde eingebrochen. Aus den Industriebetrieben wurde jeweils Werkzeug, aus dem Gastro-Betrieb mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen, berichtet die Polizei. Aufgrund des unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs geht man auch davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.

Drei weitere Einbr√ľche

Doch damit nicht genug: In St. Veit wurde in der vergangenen Nacht auch noch in einen Kindergarten, eine Schule und eine Sportst√§tte eingebrochen. Dabei wurde nach ersten Erhebungen jedoch nichts gestohlen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich auch bei diesen Einbr√ľchen um dieselben T√§ter handelt“, so die Polizei. Die Ermittlungen w√ľrden nun laufen.