Wirbel bei IT-KV: Über 2000 Personen gingen auf die Straße

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 21:21 / ©Gewerkschaft GPA

Die Verhandlungsleitern der Gewerkschaft GPA, Sandra Steiner betonte, dass die Wirtschaftsdaten eindeutig zeigen, dass die IT-Branche keine Krisenbranche sei. „Es ist unser Recht, dass wir am Erfolg der Branche in Form einer fairen Gehaltserhöhung teilhaben. Es sind die Beschäftigten, die den Erfolg der Unternehmen sicherstellen. Unsere aktuelle Forderung nach einer IST-Gehaltssummenerhöhung von 8,8 Prozent und 9,5 Prozent auf die Mindestgehälter ist verantwortungsvoll und nicht überzogen. Auch die Beschäftigten der Branche leiden unter der hohen Inflation und haben ein Recht auf eine faire, gesicherte Gehaltserhöhung. Das derzeitige Angebot der Arbeitgeber ist fernab jeder Realität und schafft eine Destabilisierung in einer gut funktionierenden Branche, die händeringend Fachkräfte sucht“.

„Versagen der Regierung“

Die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber, zeigte sich beeindruckt von der großen Beteiligung an der Demonstration. Sie wies einmal mehr auf das „Versagen der Regierung bei der Bekämpfung der hohen Inflation“ hin: „Wo waren die Arbeitgeber, wo war die Wirtschaftskammer, als wir sie aufgefordert haben, gemeinsam mit uns Druck auf die Regierung auszuüben? Da hätten wir uns mehr Unterstützung erwartet. Der IT- Branche geht es nicht schlecht und aufgrund der Manpower der Beschäftigten werden die Erfolge erst möglich. Wir vermissen Respekt und Wertschätzung von Seiten der Arbeitgeber“, so Teiber bei der Kundgebung vor der WKO.

Am Donnerstag folgte weitere Verhandlungsrunde

In der IT-Branche mit 90.000 Beschäftigten gibt es nach sechs Verhandlungsrunden noch immer keinen Kollektivvertrag (KV) für das heurige Jahr. Das Letztangebot der Arbeitgeber lag laut Gewerkschaft GPA bei 6,25 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 7,25 Prozent auf die kollektivvertraglichen Mindestgehälter. Verhandlungsbasis ist die durchschnittliche Jahresinflation von 7,8 Prozent. Am Donnerstag, den 25.Jänner findet die bereits siebente Verhandlungsrunde statt.