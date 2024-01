Unbeständig, aber mild: So präsentiert sich uns das Wetter in Kärnten

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 21:38 / ©5 Minuten

Vor allem in den nordwestlichen Landesteilen im Nahbereich des Alpenhauptkamms wird sich das Wetter am Donnerstag recht unbeständig mit dichten Wolken und kräftigem Wind zeigen. Vormittags werden noch einige Regen- und oberhalb von 1.000 bis 1.300 Metern Schneeschauer durchziehen.

Milder Nachmittag steht uns bevor

„Nach Süden zu lockert teils lebhafter Nordföhn die Wolken auf und es wird verbreitet sonnig. Regionale Nebel- und Hochnebelfelder im Klagenfurter Becken lösen sich vormittags meist rasch auf“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Abseits der Föhntäler dürfte es in der Früh in den Tal- und Beckenlagen häufig noch frostig sein, am Nachmittag könnte es bei bis zu 12 Grad sehr mild werden.