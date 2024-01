Nacht-Slalom: Heute kein Stockerlplatz für Feller, Strasser gewinnt

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 21:54 / ©Daniel Fernando

Am gestrigen Dienstagabend, dem 23. Jänner 2024, verpasste Manuel Feller den Sieg auf der Planai beim Nacht-Riesentorlauf von Schladming nur um fünf Hundertstelsekunden. Der Schweizer Marco Odermatt sicherte sich trotz eines schwierigen ersten Laufs den Sieg, seinen fünften in dieser Saison und den achten in Folge über mehrere Spielzeiten. Der Slowene Zan Kranjec belegte den dritten Platz, nur 0,29 Sekunden hinter Feller – wir berichteten.

Manuel Feller auf Platz fünf

Bei der heutigen Slalom-Abfahrt schaffte Feller es nicht aufs Siegerpodest. Der Sieg geht an Deutschland, Linus Strasser gewinnt das zweite Nightrace. Platz zwei ergattert Timon Haugan aus Norwegen und der dritte Platz geht an Frankreich. Für Clement Noel, der im letzten Jahr gesiegt hat, gibt es diesmal Bronze. Marc Rochat schaffte es haarscharf nicht unter die top Drei – er wurde Vierter. Für Österreichs Ski-Ass Manuel Feller gab es diesmal nur den fünften Platz.