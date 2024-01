„Nicht nachvollziehbar“: Buberlemoos sorgt weiter für erhitzte Gemüter

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 21:56 / ©Fotomontage: Florian Pacher & Mag. Oskar Polak

Diese Woche fanden Bohrungen und Baggerarbeiten am Buberlemoos in Pörtschach statt. Bekanntlich soll das dort bestehende Biotop einer künstlichen Lagune und Luxusimmobilien weichen. Zu den Vorgängen äußerte sich FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher in einer Aussendung: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Bohren und Baggern im Bereich eines Biotops erlaubt wird, zumal das Buberlemoos offiziell weder als Verdachtsfläche noch als Altlast geführt wird.“

„Massive Beeinträchtigung der Umwelt“

Der gesamte Tier- und Pflanzenbestand des Buberlemooses habe sich in den vergangenen Jahren „kontinuierlich verschlechtert“. „Insbesondere der frühere Schilfbestand ist praktisch komplett verschwunden, genauso wie der gesamte Baumbestand. Auch bei den nunmehrigen Baggerarbeiten wurden wieder Schilfrhizome ausgerissen. Ich denke nicht, dass diese eine adäquate Vorgehensweise im Bereich eines Biotops ist“, sagte Pacher, der die zuständigen Behörden nochmals aufforderte, auch ein strafrechtliches Vorgehen gegen diese „massive Beeinträchtigung der Umwelt“ zu prüfen.