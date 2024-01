Einsatz: Funken sprühten aus Kamin

Am Mittwochabend, dem 24. Jänner 2024, wurden die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz zu einem Kaminbrand nach Niederdorf in der Marktgemeinde Ebenthal alarmiert. „Der zuständige Rauchfangkehrer wurde verständigt und traf wenig später am Einsatzort ein“, teilten die Feuerwehrleute mit. Die Kameraden behielten unterdessen den Funkenflug im Auge. In der Folge wurden die betroffenen Räumlichkeiten mit einem Drucklüfter rauchfrei gemacht.

©FF Zell Gurnitz ©FF Zell-Gurnitz ©FF Zell Gurnitz