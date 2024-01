Unfälle und Co.: Polizei hatte in Schladming alle Hände voll zu tun

Wie bereits mitgeteilt verlief der Einsatz im Rahmen des zweiten Herren Nacht-Riesentorlauf bis in die Nacht relativ ruhig. In der Nacht auf Mittwoch, 24. Jänner 2024, kam es wie erwartet zu einigen Polizeieinsätzen. Übermäßiger Alkoholkonsum stand mehrfach im Mittelpunkt der polizeilichen Intervention. Drei Körperverletzungen, zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden, eine Sachbeschädigung und eine Gefährdung eines Polizeibeamten während einer Anhaltung eines Fahrzeuges wurden angezeigt. Hier müssen noch die entsprechenden Ermittlungen geführt werden. Ein Fußgänger verletzte sich bei einem Sturz leicht und eine Person wurde bei einem Sturz im Bereich der Tribüne verletzt. Zwei Klimaaktivisten drangen während des ersten Durchganges in den Zielraum ein. Der Rennbetrieb war nicht betroffen und es kam zu keiner Gefährdung der Rennläufer.

Bundeskanzler Karl Nehammer besuchte die Einsatzzentrale

Bundeskanzler Karl Nehammer besuchte am Mittwochnachmittag, 24. Jänner 2024, die polizeiliche Einsatzzentrale. Der Bundeskanzler wurde vom Einsatzleiter Siegmund Schnabl über das Lagebild Nightrace 2024 informiert. Bundeskanzler Karl Nehammer zeigte sich von der Professionalität der Polizeiarbeit beeindruckt. „Es zeigt sich einmal mehr, wie notwendig und sinnvoll es ist, sich unterschiedlichsten Situationen anzupassen. Nur durch das hohe Maß an Willen der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ist es möglich, solche Einsätze zu bewerkstelligen. Ich bedanke mich bei allen eingesetzten Kräften für ihre Einsatzbereitschaft. Auch dadurch kommt das gute Standing der österreichischen Polizei im internationalen Vergleich zum Ausdruck“, so Bundeskanzler Karl Nehammer.

© LPD Stmk Bundeskanzler Karl Nehammer mit Polizeibeamten

Innenminister Gerhard Karner dankt Einsatzkräften

Innenminister Gerhard Karner brachte am Dienstag, 23. Jänner 2024, während des Herren-Riesentorlaufs seine Wertschätzung zum Ausdruck: „Diese Weltcupveranstaltung zeigt einmal mehr die Professionalität im Rahmen der Zusammenarbeit verschiedenster Polizeieinheiten. Ich danke allen Polizistinnen und Polizisten, die am Einsatz beteiligt waren für ihr Engagement und ihre professionelle Arbeit, die eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Veranstaltung waren“.

Landeshauptmann besuchte Polizeiinspektion Schladming

Landeshauptmann Christopher Drexler besuchte am frühen Mittwochnachmittag die Polizeiinspektion Schladming. Informative Gespräche und vor allem Wertschätzung gegenüber den Einsatzkräften standen im Vordergrund. „Hunderte Polizistinnen und Polizisten sorgen für die Sicherheit rund um die Skirennen in Schladming. Vom Verkehr über das Rahmenprogramm in und um Schladming bis zu den beiden großen Schievents im Planai-Stadion. Für die hervorragende Arbeit unserer Polizeikräfte möchte ich mich herzlich bedanken. Ohne ihren Einsatz und die großartige Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und Behörden wären die Schladminger Skirennen undenkbar. Danke, dass die Polizei gemeinsam mit den Einsatzorganisationen und freiwilligen Helfern ein wesentlicher „Ermöglicher“ dieser für die Steiermark so wichtigen Großveranstaltungen in Schladming ist!“, so Landeshauptmann Christopher Drexler

© LPD Stmk Landeshauptmann Christopher Drexler und Kommandant der PI Schladming, ChefInsp Herwig Burgsteiner

Verkehrskonzept

Das Verkehrssystem hat sich auch am Mittwoch, 24. Jänner 2024, bestens bewährt. Es kam weder bei der An- noch bei der Abreise zu ausgeprägten Verkehrsbehinderungen. Das Verhalten der Fans zeigte sich analog zum zweiten Herren-Riesentorlauf sehr zufriedenstellend. Das freut nicht nur Siegmund Schnabl als verantwortlichen Polizei-Einsatzleiter: „Man muss hier stets die Verhältnismäßigkeit sehen. Die Summe an Fans an beiden Tagen, im Vergleich mit der Bilanz zeigt, welch hohen Sicherheitsstandard diese Veranstaltung genießt. Das hängt auch mit unserer deutlich sichtbaren Präsenz und unserer präventiven Arbeit zusammen.“