Alko-Lenkerin verursachte Unfall in Klagenfurt

In stark alkoholisiertem Zustand war eine 25-jährige Autofahrerin aus Klagenfurt am Mittwochabend am entlang der B70c Packer Straße/ August Jaksch Straße in Richtung Osten unterwegs. Im Stadtgebiet von Klagenfurt kam die Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und verunfallte. Glücklicherweise blieb sie dabei unverletzt.

Alkomattest verlief positiv

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde ein Alkomattest mit ihr durchgeführt. „In der Folge wurde ihr der Führerschein zumindest digital abgenommen, da der physische Führerschein aufgrund des Verkehrsunfalls nicht auffindbar war“, teilt die Polizei mit. Die Frau wird angezeigt.