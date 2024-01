Hochgebirgsspezialisten laden zu KÃ¤rntens einzigem Garnisonsball

Die Spittaler Hochgebirgsspezialisten laden am Samstag zu einer prachtvollen Ballnacht. Der mittlerweile zur Tradition gewordenen und einzige Garnisonsball in Kärnten startet um 20.30 Uhr mit einer Eröffnungspolonaise. Zudem erwartet die Besucher stimmungsvolle Musik des Tanzorchesters der Militärmusik Kärnten sowie eine schwungvolle Mitternachtseinlage. Eintrittskarten können bei der Wache in der Türk-Kaserne sowie bei den 26er-Kadersoldaten im Vorverkauf um 20 Euro und an der Abendkasse um 25 Euro erworben werden.

©Militärmusik Kärnten/Bundesheer