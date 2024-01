Mann (81) bei Unfall aus Traktor geschleudert – tot!

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 08:47 / ©Pexels

Der 81-Jährige fuhr über eine extrem steile Wiesenfläche um in das angrenzende Waldstück zu gelangen. Der Traktor kam dabei plötzlich ins Rutschen und überschlug sich. Der Lenker wurde aus dem Traktor geschleudert, wo er neben diesem zum Liegen kam. Der Verunglückte wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.