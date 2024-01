Luchs-Video sorgt für Aufregung: Tatsächlich aus Kärnten?

Für Aufregung sorgt aktuell das Video eines Luchses, welches angeblich in Kärnten aufgenommen worden sein soll. Es zeigt die Wildkatze bei der Jagd im Schnee. Ein Fuchs ist in ihre Fänge geraten. Allerdings liegt der Ursprung der Aufnahme weit weg, wie Gerald Muralt, Wildbiologe der Kärntner Jägerschaft, weiß.

Luchs-Begegnung in Kärnten eher unwahrscheinlich

„Es wurde in der Slowakei aufgenommen“, bestätigt Muralt im Gespräch mit 5 Minuten. In Kärnten sei die Wahrscheinlichkeit einem Luchs zu begegnen eher gering. „Sporadisch kommen zwar auch bei uns Luchse vor, allerdings sind es heimliche Tiere, die sich lieber in den Wäldern verstecken“, so der Experte abschließend.