Sicherheitsgipfel tagte in Kärnten

Auf Einladung des Landeshauptmannes Peter Kaiser (SPÖ) fand am Donnerstag wieder einer dieser Sicherheitsgipfel in Klagenfurt statt. Gesprochen wurde insbesondere über Unwetterereignisse, aber auch über die Kriege in der Ukraine und Gaza sowie über das Fremden- und Asylwesen oder die Folgewirkungen der Covid-Pandemie.

©LPD Kärnten/Jannach Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

Unwetterschäden in Millionenhöhe

Im Sicherheitsgipfel bewerte man in Kärnten jedenfalls regelmäßig die latentesten Krisen, so Kaiser, „damit wir danach alle mit den neuesten Informationen ausgestattet wieder an die Arbeit gehen können.“ LHStv. Martin Gruber (ÖVP) ging in seinem Beitrag auf die Unwetterschäden an der Infrastruktur ein. „Alleine, um die Befahrbarkeit von Landesstraßen und dem ländlichen Wegenetz als wichtige Lebensadern wiederherzustellen, mussten nach den letzten Unwetterereignissen Fördersummen von rund zehn Millionen Euro bereitgestellt werden“, bilanzierte er. Gemeinsam mit Institutionen, Gemeinden und dem Bundesheer habe man hier große Herausforderungen gestemmt. Auch für mögliche heurige Unwetterschäden habe das Land bereits budgetäre Vorsorge getroffen.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Ausstattung der Katastrophenhilfszüge

Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) sagte, dass es bereits erste Abstimmungsgespräche zum Vorhaben, der interdisziplinär ausgestatten Katastrophenhilfszüge gegeben habe. Konkret frage man alle Einsatzorganisationen ab, was diese an Ausrüstung oder Gerätschaften in den KAT-Zügen der Feuerwehren brauchen würden. So sei nun auch eine zentrale Datenbank über Ausrüstung und Gerätschaften der Organisationen erstellt worden. Optimieren will Fellner auch die Möglichkeit der gegenseitigen Hilfeleistung mit Nachbarländern, dazu kündigte er ein entsprechendes Gespräch mit Slowenien an. Weiters teilte Fellner mit, dass das Kärntner Nothilfswerk von zwei auf vier Millionen Euro aufgestockt wurde.

©LPD Kärnten/Wajand Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Flüchtlingssituation stabil

Als Referentin für das Flüchtlingswesen erklärte Landesrätin Sara Schaar (SPÖ), dass die Situation derzeit als stabil bezeichnet werden könne. Schaar informierte auch über Bestrebungen, Asylwerbende in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So gebe es unter anderem den Vorschlag seitens des Bundes, sie bei Institutionen, die den Zivildienst anbieten, in eine Form der Beschäftigung zu bringen.