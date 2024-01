Beunruhigende Bilanz: Immer mehr Menschen leben mit Krebs

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 11:01 / ©pexels.com/Ivan Samkov

„Aktuell leben rund 400 000 Menschen mit einer Krebsdiagnose in Österreich. In den kommenden Jahren wird die Zahl der Erkrankten aufgrund des Bevölkerungswachstums und des steigenden Anteils älterer Menschen weiter zunehmen. Darüber hinaus tragen die Fortschritte in der Medizin dazu bei, Krebserkrankungen vermehrt und frühzeitiger zu erkennen und erhöhen somit die Zahl der registrierten Neuerkrankungen. Bis zum Jahr 2030 dürfte die Zahl der Krebskranken auf 460.000 steigen“, erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Steigende Zahl von Krebserkrankungen

Bei vielen Krebsarten wie bei bösartigen Tumoren im Magen, Darm, der Lunge bei Männern, Niere und Blase geht das Erkrankungsrisiko laufend zurück. Bei Prostatakrebs kam es wieder zu einem starken Anstieg der Erkrankungsfälle. Bei Lungenkrebs unter Frauen ist bereits seit Jahren eine Zunahme der Neuerkrankungen zu sehen. In Summe nimmt die Zahl der Krebsneuerkrankungen von Jahr zu Jahr zu. Dies liegt auch an der Alterung der österreichischen Bevölkerung. Alter ist einer der größten Risikofaktoren einer Krebserkrankung.

Dramatischer Anstieg in den nächsten Jahren erwartet Laut der Bevölkerungsprognose von Statistik Austria steigt bis 2030 die Zahl der Bevölkerung im Alter von 75+ im Vergleich zu 2020 um 16 Prozent, bis 2040 um knapp 60 Prozent. Auch für die Anzahl der jährlich neu diagnostizierten Krebserkrankungen in Österreich ist mit einem Anstieg zu rechnen und zwar auf bis zu 50.000 im Jahr 2030. Die Anzahl der mit einer Krebsdiagnose lebenden Menschen würde sich von 400.000 im Jahr 2022 auf knapp 460 000 im Jahr 2030 erhöhen.

Brust- und Prostatakrebs am häufigsten

2022 wurde in Österreich bei über 20.600 Frauen und 24 081 Männern Krebs festgestellt. Die häufigsten Diagnosen waren bösartige Tumore der Brust bei Frauen und bösartige Tumore der Prostata bei Männern, gefolgt von bösartigen Tumoren der Lunge und des Dickdarms bzw. Enddarms. Brustkrebs war 2022 bei Frauen auch die häufigste krebsbedingte Todesursache. Prostatakrebs machte ebenfalls knapp 30 % aller 2022 neu diagnostizierten bösartigen Neubildungen aus und war 2022 für etwa jeden achten Krebstodesfall verantwortlich. Während Brustkrebs im Zeitverlauf ein stabiles Erkrankungsrisiko aufweist und die Zunahme auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist, zeigt sich bei Prostatakrebs ein differenzierteres Muster. Hier kam es seit 2015 wieder zu einem Anstieg der Erkrankungsraten. Lungenkrebs stand 2022 jeweils an zweiter Stelle. Mit etwa jedem fünften Krebssterbefall nahm Lungenkrebs bei Männern den ersten Rang unter den Todesursachen ein.

Zuwachs von 15 Prozent

Die Zahl der Krebskranken steigt bis 2030 um 15 Prozent. Nachdem das Erkrankungsrisiko in den vergangenen Jahren bei Frauen stark zugenommen hatte, ist es seit 2016 relativ stabil. Bei Männern ist das Erkrankungsrisiko seit Jahren rückläufig. Die dritthäufigste Lokalisation bei den Neuerkrankungen 2022 war Dickdarmkrebs. Das Risiko dieser Erkrankung ist für Frauen deutlich geringer als für Männer und sank in den vergangenen Jahren für Männer etwas stärker als für Frauen.

Art des Tumors und Stadium ausschlaggebend

Das relative Fünf-Jahres-Überleben hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen und liegt in der Diagnoseperiode 2014 bis 2018 im Mittel bei rund 62 Prozent. Das heißt, der Überlebensnachteil von Personen mit einer Krebserkrankung liegt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung bei 38 Prozent. Zu den wichtigsten Faktoren, die das Überleben nach einer Krebsdiagnose beeinflussen, gehören Tumorentität und Tumorstadium bei Diagnose.

Erkrankungen im Detail: Im Zeitraum von 1983 bis 2022 wurden im Österreichischen Krebsregister rund 1,49 Millionen Krebsneuerkrankungen bei rund 1,37 Millionen Personen verzeichnet. Von diesen Personen lebten zum Jahresende 2022 noch 402 805. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung machten an Krebs erkrankte Personen rund 4 Prozent aus. In den vergangenen zehn Jahren nahm die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen von etwas über 40.000 auf rund 45.000 zu.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.01.2024 um 11:04 Uhr aktualisiert