Wahnsinn! Lenker raste mit 225 km/h über Autobahn

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich hat am 24. Jänner 2024 einen Pkw auf der A1 West Autobahn (Gemeindegebiet von Zeillern) in Fahrtrichtung Wien mit 225 km/h, anstelle der erlaubten 130 km/h, gemessen. Die Polizeibediensteten hielten das Fahrzeug im Bereich Amstetten West an. Dem 41-jährigen Lenker aus dem Bezirk Baden wurde der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.