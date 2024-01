Mäusebussard in Not: Polizisten wurden zu tierischen Rettern

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 11:31 / ©Pexels / Ellie Burgin

Tierischen Rettungsaktion: Im Bezirk Feldkirchen flog am Mittwoch ein Mäusebussard gegen die am Dach montierte Leiter eines Firmenwagens und blieb stecken. Der verletzte Vogel wurde vom Lenker des Fahrzeuges befreit und in die Polizeiinspektion Feldkirchen gebracht. „Unsere Kollegen kümmerten sich um das verletzte Tier und übergaben es dem Chef der Adlerarena Landskron, wo der geflügelte Patient wieder gesund gepflegt wird“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.