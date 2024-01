Mehrere hundert Euro Nachzahlung: Mietexperten decken Kostenfallen auf

In 77 Prozent der Fälle verfassten die Berater der Arbeiterkammer Kärnten Einspruchsschreiben auf die Abrechnung, mit denen Einsicht in die Belegsammlung gefordert wurde bzw. Vermietende und Verwaltungen aufgefordert wurden, die Abrechnungen plausibel zu stellen. Gab es Einwendungen gegen die Abrechnungen und haben Hausverwaltungen bzw. Vermietende auf diese nicht oder nur unzureichend reagiert, hat die Arbeiterkammer im Einvernehmen mit den Mietern interveniert. In rund 47 Fällen wurden vertiefende Interventionsmaßnahmen vorgenommen, vier Fünftel der Interventionen betrafen gewerbliche Vermieter. In den letzten Jahren habe sich gezeigt, dass auch auf Vermieterseite oftmals Informationsbedarf herrscht, teilt Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) mit.

©AK Kärnten/Horst Krainz Am Foto: Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach und LHStv.in Gaby Schaunig (v.l.)

Hohe Nachzahlungsvorschreibungen keine Seltenheit

„Die große Anzahl von Anfragen ist zweifellos auf die Kostensteigerungen rund um das Wohnen zurückzuführen. Nachzahlungsvorschreibungen in Höhe von mehreren hundert Euro für Betriebs- und Heizkosten waren keine Seltenheit“, weiß AK-Wohnrechtsexperte Michael Tschamer. Gemäß Mietrechtsgesetz müssen die im Laufe des Vorjahres fällig gewordenen Betriebskosten und öffentlichen Abgaben bis spätestens 30. Juni des Folgejahres abgerechnet werden. Im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes gilt: Jene Person, die zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Betriebskostenabrechnung Mieter ist, hat den Rechnungssaldo zu begleichen bzw. erhält ein allfälliges Guthaben. Dies stieß bei vielen Mietern auf großes Unverständnis. „In einigen Fällen stellte sich leider heraus, dass in den Abrechnungen völlig rechtskonform auch Forderungen aus vergangenen Jahren aufgenommen wurden, wie z.B. Nachverrechnungen von Wasser- und Kanalgebühren für 2021 im Jahr 2022“, erklärte Tschamer.

Günstige Wohnung kann zur Kostenfalle werden

In anderen Fällen wiederum wurden laufenden Akontozahlungen für Betriebs- und Heizkosten nicht an das Ergebnis der Vorjahresabrechnung angepasst. Dies sei zwar rechtlich gedeckt, könne aber dazu führen, dass bei Abschluss von Mietverträgen die darin enthaltenen Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen zu niedrig angesetzt werden. Die Fehlbeträge werden im darauffolgenden Jahr nachverrechnet und die laufenden Vorschreibungen dem Kostenaufwand angepasst. Eine vermeintlich günstige Wohnung kann so zur Kostenfalle werden.

Heizkostenabrechnung sorgte für Sorgenfalten

Ein Großteil der Einwendungen im Rahmen des Betriebskostenchecks betraf die fehlende Rechnungsabgrenzung bei der Heizkostenabrechnung. Vermietende und Verwaltungen haben die Kosten der gesamten zugekauften Energie in den Abrechnungen aufgenommen, wenngleich die gesetzliche Regelung gilt, dass nur jene Menge an Energieträgern verrechnet werden darf, welche auch verfeuert wurde. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wurden Nachzahlungen von bis zu 1.200 Euro zur Vorschreibung gebracht. Nach Intervention der AK Kärnten wurden die meisten Abrechnungen korrigiert. In zwei Fällen lenkten die Vermietenden allerdings nicht ein. In diesen Fällen werden die Wärmebeziehenden mit Rechtsschutzdeckung der AK Kärnten eine gerichtliche Klärung herbeiführen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.01.2024 um 12:17 Uhr aktualisiert