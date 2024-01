Ernste Message neu released: Spittaler Band trifft mit Indie-Pop ins Herz

„Dom ist an den Drums, Matthias am Bass, Steve an der Gitarre und Alex als Stimme der Band. Einige von uns kannten sich bereits aus früheren musikalischen Abenteuern“, erzählt Alex gegenüber 5 Minuten. Im Frühjahr 2022 beschlossen sie, Alex‘ Projekt in die Band Kroko Flanell zu verwandeln. Im Oktober 2022 erschienen bereits ihre ersten Songs „Wildes Herz“ und „Pillen“. Auch die ersten Live-Auftritte warteten nicht mehr lange. Mit ihrem neuen Hit „Powdern“, wollen sie das Gefühl von Freiheit in verschneiten Pulverhängen mit Action vermitteln.

Leidenschaft im Indie-Pop gefunden

Alex ist der kreativer Kopf, der die meisten Songs schreibt und produziert. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen werden diese anschließend verfeinert. „Unsere musikalischen Vorlieben sind vielfältig, aber im Indie-Pop finden wir einen gemeinsamen Nenner“, gibt die Band freudig bekannt. Geschieben wird auf Deutsch, da es für den jungen Songwriter am natürlichsten klingt. „Indie-Pop gibt uns die Freiheit, mit Klischees und Stilen zu spielen, zu experimentieren und Neues zu schaffen, das nicht in eine bestimmte Schublade passt“, erklärt Alex ausführlich. Ironie und Witz sind für die Spittaler Band wichtige Werkzeuge, um ernste Themen in deren Musik einzubringen.

„Musik, hinter der wir stehen“

Die Interpretation ihrer Songs überlassen sie jedoch gerne den Zuhörern. „Am Ende wollen wir einfach unterhalten, berühren und Freude bereiten“, so die Kärntner Musiker. Auf die Frage, was sie als Band auszeichnet, hatten sie eine klare Antwort parat. „Es ist unser DIY-Ansatz. Wir schreiben, produzieren und nehmen unsere Musik in unserem eigenen Studio auf. Die Videos drehen und bearbeiten wir oft selbst und bekommen dabei auch tatkräftige Unterstützung von Freunden und Bekannten. Mit Leidenschaft und Mut kann man mehr schaffen als man glaubt“, sind sich die jungen Musiker sicher. Ihr Ziel für die Zukunft? „Authentische Musik, hinter der wir stehen können. Wir möchten Menschen inspirieren und Emotionen hervorrufen“, verrät Songwriter Alex abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.01.2024 um 12:05 Uhr aktualisiert