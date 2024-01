Fünf Richtige: Kärntner holt sich über 19.000 Euro

Am vergangenen Mittwoch gab es zum dritten Mal in Folge keinen Sechser, wodurch am kommenden Sonntag ein Dreifachjackpot in Höhe von 3,3 Millionen Euro ausgespielt wird. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen gleich sechs Gewinne. Mehr als 19.000 Euro gehen zweimal nach Niederösterreich, einmal nach Oberösterreich, einmal nach Kärnten und zweimal auf das Konto von win2day-Usern.

LottoPlus ebenfalls ohne Sechser

Auch die LottoPlus Ziehung endete am Mittwoch ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt, und so erhielten hier 50 Spielteilnehmer jeweils mehr als 6.400 Euro. Bei der Ziehung am Sonntag geht es beim LottoPlus Sechser um rund 250.000 Euro.

Doppeltes Glück beim Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn mit mehr als 219.000 Euro. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin kommt aus Niederösterreich und hatte dabei gleich doppeltes Glück, denn es gab noch einen weiteren Wettschein mit der richtigen Jokerzahl, der in Wien gespielt wurde. Allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt.