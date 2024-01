Heiße Phase für den VSV: „Es zählen nur drei Punkte“

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 12:23 / ©VSV / Krammer

Bereits morgen, Freitag 26. Jänner 2024, gastieren die Graz 99ers in der Villacher Stadthalle. Beginn ist um 19.15 Uhr. Noch sind acht Runden im Grunddurchgang zu absolvieren. Die “Adler” liegen mit 63 Punkten auf Platz sieben, zwei Punkte hinter Linz, aber auch nur fünf Punkte hinter Bozen, das aktuell von Tabellenplatz vier lacht. Gleich fünf Teams – Bozen, Innsbruck, Linz, Pustertal sowie der VSV kämpfen aktuell im Duell um drei Plätze unter den Top 6. Mit einem VSV-Sieg morgen gegen Graz könnte man den nächsten wichtigen Schritt dazu machen.

Drei Punkte sind „absolute Pflicht“

Ein klares Statement gibt es von EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Marcel Rodman: “Wir haben zuletzt in Fehervar richtig stark gespielt, wahrscheinlich unser bestes Match seit Wochen abgeliefert, standen aber am Ende mit leeren Händen da. Das war enorm bitter, ich war sehr enttäuscht. Aber wir blicken nach vorne, richten den Fokus voll auf das morgige Match gegen die Grazer. Die wirklich gute Leistung zuletzt stimmt mich optimistisch. Aber: Wir brauchen jetzt Siege!” Auch weil dann am Sonntag der schwere Gang zum Meister nach Salzburg wartet.

Große Erfolgsquote gegen Graz

Die letzten fünf Duelle gegen die Graz 99ers gingen allesamt an die „Adler“ und das bei einer Torbilanz von insgesamt 26:9 Torschüssen. Im letzten Aufeinandertreffen siegten Alexander Rauchenwald und Co. übrigens in Graz mit 7:1. Der Villacher Headcoach kann aus heutiger Sicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch der zuletzt angeschlagene Marco Richter sollte wieder ins Line-up zurückkehren.