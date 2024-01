Matrix-Revolution: Uni-Vorlesung mit Angelika Wiegele

In ihrer öffentlichen Vorlesung spricht Angelika Wiegele über Semidefinite Optimierung als ein vielseitiges Werkzeug zur Modellierung und Lösung einer breiten Palette von Problemen. Dieses Optimierungskonzept findet Anwendung in verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel beim Ermitteln des Grundzustandes von Spingläsern, bei der Leistungsflussoptimierung in Energienetzwerken oder im Zusammenhang mit der Charakterisierung und Entdeckung von Entanglement in quantenmechanischen Systemen.

Bedeutende Forschung

Das breite Interesse an der semidefiniten Optimierung wurde durch ihre erfolgreiche Anwendung in verschiedenen Fachgebieten geweckt, wodurch sie zu einem bedeutenden Instrument in den Bereichen Optimierung und angewandte Mathematik geworden ist. Wiegele ist seit Februar 2022 Universitätsprofessorin am Institut für Mathematik der Fakultät für Technische Wissenschaften. Ihre öffentliche Vorlesung hält sie zum Thema „Matrix-Revolution: Semidefinite Optimierung für Spingläser, Energieanwendungen und Quantum Computing“