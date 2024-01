Polizist stürzt bei Einsatz 40 Meter ab und landet in Bach

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 13:36 / ©KK

Bereits am 20. Jänner 2024, gegen 21.15 Uhr, stieg ein 34-jähriger deutscher Urlauber in St. Anton am Arlberg im Nahbereich eines Lokales auf der Suche nach seinen Schier auf eine Steinmauer. Als sich der Deutsche dabei über das Geländer beugte verlor er das Gleichgewicht und stürzte rund 60 Meter über steil abfallendes Gelände, wo er im teils zugefrorenen Steißbach zum Liegen kam. Der Mann, welcher den Notruf noch selbstständig absetzen konnte, zog sich durch den Absturz Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Auch Polizist stürzte ab

Kurze Zeit später traf eine Polizeistreife mit einem Alpinpolizisten am Einsatzort ein. Der Alpinpolizist versuchte im Nahbereich der Absturzstelle zum Verletzten abzusteigen, verlor jedoch nach ca. 15 Metern auf dem hart gefrorenen Schnee den Halt und stürzte ebenfalls rund 40 Meter in den darunterliegenden Steißbach ab. Der Polizist zog sich dabei ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades zu. Beide Verletzten wurden durch die Bergrettung St. Anton mittels Flaschenzugs geborgen und nach deren Versorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.