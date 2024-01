Ruderelite kämpft in Klagenfurt um Staatsmeistertitel

Am 28. Jänner

„Es freut mich, dass die Indoor-Staatsmeisterschaften zum dritten Mal in Kärnten ausgetragen werden. Der Olympiastützpunkt im Sportpark Klagenfurt bietet die optimalen Voraussetzungen für einen Bewerb, an dem rund 380 Sportlerinnen und Sportler aus 28 österreichischen Vereinen teilnehmen werden“, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der heutigen Pressekonferenz im Celtic Room im Sportpark Klagenfurt. Besonders hervorgehoben wurden die heuer erstmals ausgetragenen Bewerbe in den Klassen „Schnellste Schule Mixed – U15 und U17“ und „Inklusion-Mixed-Junior:innen.“

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser und Kärntner Ruder-Star Katharina Lobnig (v.l.)

Lobnig-Schwestern zählen zu den Favoriten

Ruderin Katharina Lobnig, die mit ihrer Schwester Magdalena zu den Favoriten zählt, führte den Ruderergometer, auf dem um die Titel gerudert wird, vor. „Es ist eine Ehre für uns hier im Olympiazentrum an den Start gehen zu dürfen“, so Lobnig. Von Seiten der Sponsoren war Werner Pietsch von der Kelag anwesend: „Wir sind stolz, die Lobnig-Schwestern als Partnerinnen zu haben und sind zuversichtlich, dass beide zu den Olympischen Sommerspielen nach Pais fahren werden.“

17 Einzelrennen

Veranstalter Gernot Pacher präsentierte das Wettbewerbsprogramm. Insgesamt werden 17 Einzelrennen – in unterschiedlichen Altersklassen und über verschiedene Distanzen ausgerichtet. Staatsmeistertitel werden in der allgemeinen Klasse und im Para-Rennen vergeben. In den Nachwuchsklassen wird um die Österreichischen Meistertitel gerudert.