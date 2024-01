Mit Wohnbonus & Co.: So will AK die Teuerungen ausgleichen

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 14:04 / ©Fotomontage: 5 Minuten & Jost / Bayer

Teuerungen in nahezu allen Lebensbereichen wie Wohnen, Lebensmittel, Energie, Mobilität oder Eigenheimschaffung, stellen immer mehr Menschen finanziell mit dem Rücken zur Wand. „Für Menschen mit wenig Einkommen und zunehmend auch für die Mittelschicht wird Wohnen zur Existenzfrage“, so AK-Präsident Günther Goach und führt aus: „Es sind nicht nur die Mieten. Auch Heizen wurde um ein Mehrfaches teurer als in den vergangenen Jahren. Ob Strom, Öl, Gas, Pellets oder Fernwärme: Die Kosten sind enorm gestiegen. Die Möglichkeiten, bei Energie zu sparen, sind begrenzt.

„Sozialer Wohnbau muss forciert werden“

„Die temporäre Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Energie, ein Heizkostendeckel sowie eine effektivere Steuer auf Übergewinne der Energiekonzerne, das ist es, was der Staat angehen muss“, sieht Goach Handlungsbedarf. Zudem müsse man den sozialen Wohnbau forcieren, da dieser „signifikante Bremswirkungseffekte auf die steigenden Miet- und Wohnkosten“ habe. Steigt die Anzahl an günstigen Wohnungen, wird infolge auch der Anstieg der Mieten abgebremst.

AK fordert „Nachschärfung bei der Mietpreisbremse“

Zudem würde die Einführung eines „Wohnbonus“ – in Höhe von zehn Prozent der Wohnkosten als Absetzbetrag von Lohn- und Einkommenssteuer – eine spürbare Entlastung für Mieter bringen. „Die größten Mieterhöhungen – im Ausmaß von insgesamt 15 Prozent bei Richtwertmieten bzw. 24 Prozent bei Kategoriemieten – haben bereits 2022 und 2023 stattgefunden. Für die ungeregelten und teuren Privatmieten hat die Regierung keine Lösung gefunden“, kritisiert Goach und fordert eine Nachschärfung bei der Mietpreisbremse.

Das teuerste Kraftwerk gibt den Preis vor

Die europäische Strompreisentwicklung aufgrund der „Merit-Order“, wonach das teuerste Kraftwerk den Preis vorgibt, sei für eine Krisensituation völlig ungeeignet, so Goach weiter. Die EU-Kommission müsse daher dringend ein neues Modell für den Strommarkt entwickeln. Preiserhöhungen müssten auch national seiner Meinung nach von der E-Control geprüft werden.