Toter trieb in der Neuen Donau: Identität weiterhin unklar

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 14:04 / ©APA/THEMENBILD

Es war ein Spaziergänger, der die Einsatzkräfte Mittwochmittag, dem 24. Jänner, informierte, dass eine Person im Wasser triebe. Daraufhin rückte die Feuerwehr zur Rettung aus. Ein Taucher zog den Mann ans Ufer, berichtete Sprecher Gerald Schimpf. Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung stellten allerdings nur noch den Tod des Mannes fest. Entdeckt wurde die Leiche unter der Donaustadtbrücke – 5 Minuten berichtete.

Kein Fremdverschulden

Eine Obduktion wurde angeordnet. Gingen die Ermittlungen vorerst noch in allen Richtungen, konnte schon am Folgetag des Fundes ein *Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Das erklärte die Landespolizeidirektion Wien der APA am heutigen Donnerstag, dem 25. Jänner.

Identität weiterhin unklar

Die Identität des toten Mannes stellt die Ermittler noch vor ein Rätsel. Aufschluss dazu geben wird wohl die Obduktion, diese ist allerdings noch ausständig. (APA/ RED, 25.1.2024)