„Ab in den Süden“: Hier war es in Österreich heute am wärmsten

War es vor einigen Tagen doch noch bitterkalt, so herrscht jetzt mildes Wetter. Die Sonne scheint und die Temperaturen bewegen sich im zweistelligen Plusbereich. Ein föhniger Nordwestwind treibt heute die Grad-Anzeige von Lienz bis Güssing nach oben. „Hier rund 14°, das erinnert mehr an den März als an den Jänner“, merken die Meteorologen der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) an.

Steiermark als Wärmepol

In einer Grafik listet die UWZ heute die zehn wärmsten Orte Österreichs (Stand 13 Uhr). Auffällig viele Plätze belegt heute die Steiermark. So macht Deutschlandsberg mit 13,9 Grad den Platz eins. Platz zwei wird Güssing in Burgenland mit 13,7 Grad überlassen. Die 13,5 Grad in den südoststeirischen Orten, Bad Gleichenberg und Bad Radkersburg, sorgten im Doppelpack für die Belegung der Plätze drei und vier. Fürstenfeld, Leibnitz, Graz und Hartberg schafften es aber auch in die Top Ten.

„Ab in den Süden“

Fazit, vor allem im Süden Österreichs sorgt der Nordföhn heute für frühlingshafte, milde Temperaturen bis zu 14 Grad. Mit Stand 13 Uhr waren eben nur Orte in der Steiermark, Osttirol und Burgenland in der Liste der Top Ten der wärmsten Orte Österreichs vertreten. „Ab in den Süden“ bekommt da eine ganz neue Bedeutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.01.2024 um 14:38 Uhr aktualisiert