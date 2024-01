Verlagsgründer Christian Brandstätter verstorben

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 15:01 / © Brandstätter Verlag / Julia Dragosits

Der Verlagsgründer Christian Brandstätter ist in der Nacht auf heute, 25. Jänner, nach kurzer, schwerer Krankheit im 81. Lebensjahr verstorben. Das teilte der Verlag am heutigen Donnerstag in einer Aussendung mit.

„Mein Vater war ein großer Bücherfreund“

„Mein Vater war ein großer Menschen- und Bücherfreund. Sein feiner Geist, sein Kunstsinn und sein verlegerisches Gespür werden uns fehlen, ebenso wie sein raumgreifendes und unverkennbares Lachen, das nun für immer verklungen ist. Ich bin tieftraurig. Mein Vater wird in unzähligen Büchern, die er zum Teil persönlich herausgegeben hat, weiterleben. Wir werden sein Vermächtnis in Ehren halten und in die Zukunft tragen”, sagt sein Sohn Nikolaus Brandstätter.

1982 Gründung des Verlags

1982 gründete Brandstätter dann den Brandstätter Verlag mit Sitz in Wien. Schon davor konnte er als Herausgeber bereits auf zahlreiche preisgekrönte Werke zurückblicken. Der bekannte Kritiker Hans Weigel schrieb zur Gründung: „Er scheint mir ein geborener, sogar der allergeborenste Verleger in weitem Umkreis, ein konstitutioneller Verleger, Macher und Liebhaber von Büchern in Personalunion, ein Besessener, ein Kenner, ein großer Gestalter.“ Mit Standardwerken über Wien 1900, Egon Schiele und Gustav Klimt erregte er schnell international Aufsehen.

Übergabe an Sohn

2011 übergab Christian Brandstätter den Verlag an seinen Sohn Nikolaus Brandstätter. Nach dem Rückzug aus dem Tagesgeschäft widmete er sich der weiteren Aufarbeitung seiner umfangreichen historischen Fotografiesammlungen. Darüber hinaus fungierte er als Herausgeber von Standardwerken wie “Wien 1900”, “Das Wiener Kaffeehaus” und “Wien. Porträt einer Stadt”. Zuletzt hat er mit Freude an der Bildrecherche für das Buch “Wien und die wilden 20er Jahre” gearbeitet.