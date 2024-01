Tortillas, Gewürze und Co.: Casa México feiert Eröffnung in Graz

„Wir freuen uns, die offizielle Eröffnung von Casa México in Graz anzukündigen – ein

Ereignis, das der Stadt ein lebendiges Erlebnis voller Geschmack und Kultur bescheren

wird“, laden die Betreiber ein. Das Soft-Opening fand bereits mitte Jänner statt, am kommenden Wochenende, 27. Jänner folgt nun die offizielle Eröffnung. Der Shop befindet sich in der Klosterwiesgasse 5. Zum Sortimet zählen unter anderem mexikanische Spezialitäten wie Tortillas, verschiedene Gewürze, Salsas und Tapas.

©KK/Casa Mexico ©KK/Casa Mexico

Besondere Eröffnungsfeier

Bei der Eröffnungsfeier am Samstag erwartet Kunden ein buntes Programm. Schon am Vormittag öffnen sich die Pforten des Betriebs. Gegen 17.30 Uhr findet dann die offizielle Eröffnungszeremonie statt. „Die Zeremonie wird von Mario Rosales geleitet, der uns mit seiner

Anwesenheit ehrt und die offizielle Eröffnung von Casa México in Graz durchführen wird“, erzählen die Betreiber. Nach der Zeremonie wird die Feier mit Live-Musik vom Ensemble Oser & Obeso und der melodischen Stimme von Gloria Mojica fortgesetzt. Ab 22 Uhr wird zur After Party bei „Mi Casa“ geladen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.01.2024 um 15:21 Uhr aktualisiert