Urlaubsdestination Villach zählt über eine Million Nächtigungen

Die lang erwartete Statistik der Stadt Villach zu den Ankünften und Nächtigungen im Tourismusjahr 2023 sorgt bei Gerhard Stroitz dem Vorsitzenden des

Tourismusverbandes Villach für große Freude. Nachdem bereits 2022 erstmals der Sprung über die Millionenhürde bewältigt wurde, verzeichnet Villach auch heuer wieder Rekordzahlen: Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung um rund 2,5 Prozent auf 1.027.899 Nächtigungen. „Besonders freut es mich, dass es unseren Betrieben gelungen ist, in Zeiten der Teuerung entsprechende Wertschöpfung zu generieren und so gute Nächtigungszahlen zu erreichen“, betont Stroitz.

Tourismusverband-Chefin: „Sind keine Selbstläufer“

Der Tourismusverband Villach arbeitet engagiert daran, die Urlaubswünsche der Zielgruppen zu erfüllen. „Wir können dem Gast eine herrliche Naturlandschaft bieten und sind in der glücklichen Lage, eine Therme zu haben. Das allein sind jedoch keine Selbstläufer. Zusätzlich arbeiten wir unermüdlich an attraktiven Veranstaltungen, vor allem in der Vor- und Nachsaison“, erklärt Helga Kaltenbacher, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Villach, und nennt das SUP-Festival „The Lake Rocks“ oder das Krimifest als Beispiel. Auch arbeite man eng mit der Stadt Villach, der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See und den Gastgebern zusammen.

Fokus auf Belebung der Vor- und Nachsaison

Neben Urlaubern steigt übrigens auch die Anzahl Geschäftsreisender, die in der Draustadt übernachten. Ausruhen will man sich auf diesen Zahlen aber keineswegs. Der Fokus wird auch 2024 auf der Belebung der Vor- und Nachsaison liegen. „Langfristig gesehen wollen wir uns in der Vor- und Nachsaison auf Erholungssuchende und Sportbegeisterte, wie zum Beispiel Rad- und Wandergäste, konzentrieren, die wir für die Schönheit und Vielfältigkeit der Natur rund um die Region Villach begeistern können“, so Stroitz abschließend.