Drei Siege – sieben Tage: Setzen die „Rotjacken“ ihre Siegesserie fort?

In seinem zweiten Heimspiel in der laufenden Woche empfängt der EC-KAC am Freitag, 26. Januar 2024 den HC Innsbruck in der Heidi Horten-Arena. Die „Rotjacken“ fuhren in den vergangenen sieben Tagen drei Siege in regulärer Spielzeit ein. Damit halten die sie nach 40 Partien einen höheren Punkteschnitt als ihren aktuellen – nämlich 2,08. Diesen hatten sie zuletzt vor 23 Jahren vorzuweisen. Die Klagenfurter weisen unter allen Teams der win2day ICE Hockey League weiterhin gleichzeitig den höchsten Schnitt an Toren (3,78) und den niedrigsten an Gegentoren (2,28) auf. 17 von 20 Begegnungen in der Heidi Horten-Arena endeten mit einem rot-weißen Sieg, der Durchschnitt sowohl an erzielten (4,60) wie auch kassierten Treffern pro Partie (1,85) ist aktuell so hoch wie seit der ersten Spielzeit nach der Liga-Neugründung (2000) nicht mehr.

Gute Ausgangsposition für die Gegner

Der HC Innsbruck verfügt im Kampf um seine zweite vorzeitige Playoff-Qualifikation in Folge über eine gute Ausgangsposition. Mit Ausnahme der Heimspiele gegen den EC-KAC Anfang Januar und den HCB Südtirol am Dienstag konnte der derzeitige Tabellenfünfte in jedem seiner letzten 13 Ligaspiele zumindest einen Zähler auf sein Konto bringen, in der Fremde stehen sogar sechs Siege in Serie zu Buche. Beim EC-KAC stehen mittlerweile wieder 25 Kaderspieler im Trainingsbetrieb, die Verletztenliste in der Kampfmannschaft ist aktuell gänzlich leer. Verteidiger Maximilian Preiml sowie die Stürmer Luka Gomboc, Fabian Hochegger und Daniel Obersteiner laufen daher am Donnerstagabend allesamt auf.

„Immer knappe Angelegenheiten“

„Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal ein Fünf-Punkte-Spiel hatte. Es fühlt sich natürlich gut an. Hätte man mich vor Saisonbeginn gefragt, ob wir im Januar an der Tabellenspitze stehen, hätte ich darauf nicht gewettet, sehr wohl aber wäre das keine Überraschung für mich gewesen. Der HC Innsbruck macht es uns oft sehr schwer, Tore zu erzielen. Innsbruck ist eine gute Mannschaft, die sich durch Tempo und Talent auszeichnet. Spiele gegen die Haie sind eigentlich immer sehr knappe Angelegenheiten, ich gehe davon aus, dass sich das auch morgen nicht gänzlich anders darstellen wird. Es wird unsere Aufgabe sein, Innsbruck einzubremsen und ihnen unser Spiel aufzuzwingen“, zeigt sich Matt Fraser, Stürmer der Rotjacken, motiviert.

EC-KAC gegen HC Innsbruck Wann: Freitag, 26. Januar 2024 / Beginn ist um 18.30 Uhr

Wo: Heidi Horten-Arena Klagenfurt Resttickets gibt es noch im

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.01.2024 um 15:34 Uhr aktualisiert