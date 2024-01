Spielerisch lernen: 28.000 Euro fließen in Kinder-Sicherheitsolympiade

Safety first!

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 16:08 / ©StadtKommunikation/Wajand

Ob Löschbewerb oder Gefahrenquiz, die Kinder-Sicherheitsolympiade ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der Sicherheitserziehung der Volksschüler geworden. Um die weitere Austragung zu gewährleisten, gibt es darum auch 2024 die Unterstützung von Gemeinde- und Katastrophenschutzreferenten Daniel Fellner.

Richtiges Verhalten im Ernstfall

In diesem Jahr werden dafür 28.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Das Ziel, Kinder spielerisch an das bedeutende Thema Sicherheit heranzuführen, ihnen Gefahrensituationen aufzuzeigen und das richtige Verhalten in Notfällen zu vermitteln, ist absolut wichtig. Ich freue mich darüber, dieses nachhaltige Projekt unterstützen zu können und somit einen Beitrag zur Fortsetzung dieser tollen und lehrreichen Aktion beizutragen“, unterstreicht Fellner die Wichtigkeit des Projekts.

Kärntens „sicherste“ Volksschule

Seit Schulbeginn laufen bereits die Vorbereitungen für die Kinder-Sicherheitsolympiade 2024, die der Kärntner Zivilschutzverband wieder in Zusammenarbeit mit der AUVA und der Bildungsdirektion Kärnten für die Schüler der 4. Klassen Volksschule durchführen wird. Nach dem Muster der bisherigen Bewerbe werden zehn Bezirksausscheidungen, von 6. Mai bis 24. Mai 2024 und ein Landesfinale am 5. Juni 2024 auf dem Programm stehen, um Kärntens „sicherste“ Volksschule zu ermitteln.