Privatinsolvenz: Deswegen waren junge Österreicher 2023 pleite

Obwohl jene Österreicher, die jünger als 25 Jahre alt sind, immer noch deutlich die kleinste Gruppe bei den Privatschuldnern sind, haben sie doch im letzten Jahr einen starken Anstieg verzeichnet. Über 20 Prozent mehr Privatinsolvenzen wurden in dieser Altersgruppe im Jahr 2023 verzeichnet, die Insolvenzen sind von 157 auf 192 angestiegen.

Regional stark unterschiedliche Verschuldung

Auch die Durchschnittsverschuldung dieser Personen ist innerhalb eines Jahres von 35.700 auf 50.500 Euro gestiegen. Regional stellt es sich aber unterschiedlich dar. Während in Tirol die Durchschnittsverschuldung bei 110.200 Euro liegt, ist sie im Burgenland bei 23.000 Euro, in Kärnten und in Salzburg immer noch unter 33.000 Euro. Warum aber schlitterten junge Menschen im Jahr 2023 deutlich häufiger in die Privatinsolvenz?

©AKV So hoch waren Personen unter 25 Jahren in Österreich 2023 verschuldet, als sie Privatinsolvenz anmelden mussten.

Das sind die Gründe für eine Privatinsolvenz

„Während bei den älteren Insolvenzschuldnern insbesondere eine gescheiterte Selbstständigkeit, eine jahrelange Arbeitslosigkeit und eine Scheidung oder Trennung von Lebenspartnern als Hauptursachen für eine Privatinsolvenz angegeben werden, handelt es sich bei den jüngsten Insolvenzschuldnern vermehrt um Konsumschulden“, erklärt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Insbesondere Verbindlichkeiten aus dem Onlinehandel könnten zunehmend beobachtet werden, heißt es dort weiter.

Erstmals gleich viele Frauen wie Männer betroffen

„Durch Ratenkäufe und Verzugsfolgen geht ein Überblick über die Finanzsituation verloren, sodass man sich relativ schnell in einer „Schuldenfalle“ befinden kann“, so der AKV. Erstmals seien auch gleich viele Frauen wie Männer betroffen. Das führt der AKV eben auf den Anstieg der Insolvenzfälle wegen des Onlinehandels zurück. Früher sei es häufig zu Insolvenzen bei jungen Menschen gekommen, weil man entweder ein Kraftfahrzeug gekauft hatte oder es repariert werden musste.

Durchschnittsverschuldung steigt mit steigender Altersgruppe

In allen Alterskategorien machen Frauen übrigens „nur“ 38,38 Prozent der Schuldner aus. Generell möchte man seitens der AKV jedenfalls darauf hinweisen, dass die Durchschnittsverschuldung mit steigender Altersgruppe steigen würde. Die meisten eröffneten Insolvenzfälle wurden 2023 in der Alterskategorie der 40- bis 59-Jährigen verzeichnet – immerhin 4.374.