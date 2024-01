So soll Bahnunterführung in Waidmannsdorf aussehen

Gestartet wird bereits in wenigen Tagen, am 3. Februar, mit den Arbeiten. Ende Oktober 2025 sollen sie dann abgeschlossen sein und die Waidmannsdorfer Straße hat dann ihre lang ersehnte Bahnunterführung. Bisher musste man bei der stark frequentierten Eisenbahnkreuzung direkt beim UKH noch warten, wenn sich ein Zug näherte – dabei hatte man auch häufig mit langen Wartezeiten zu kämpfen.

Waidmannsdorfer Straße wird abgesenkt

Das wird sich nun in Zukunft jedoch ändern. Eine moderne Unterführung für den motorisierten Verkehr wird entstehen – parallel gibt es auch eine Geh- und Radunterführung. Ab der Kreuzung Ankershofenstraße wird die Waidmannsdorfer Straße dafür abgesenkt.

©ÖBB/PoltniggundKlammer ©ÖBB/PoltniggundKlammer

Nacht- und Wochenend-Arbeiten nicht vermeidbar

Teilweise wird jedoch auch in der Nacht und an Wochenenden gearbeitet werden müssen. Unmittelbar betroffene Anrainer werden dabei per Postwurf im Vorhinein informiert, heißt es seitens der Stadt. Zudem ist während der Bauphase auch im Kreuzungsbereich mit vermehrtem Baustellenverkehr zu rechnen. Weiters kommen Großbaumaschinen zum Einsatz – eine zeitweise erhöhte Staub- und Lärmentwicklung lasse sich also nur schwer vermeiden. Auch die Kreuzung selbst ist in dieser Zeit natürlich gesperrt – mehr dazu hier.