Groß und modern: Raiffeisen Mittelkärnten baut ein Kompetenzzentrum

Unter dem Motto „Für.Einander Zukunft verWIRklichen“ haben sich im letzten Jahr die Raiffeisenbank Mittelkärnten und die Raiffeisen-Bezirksbank St. Veit an der Glan Feldkirchen zu Raiffeisen Mittelkärnten zusammengeschlossen. Ein Ziel war es, als größere Bank die Wirtschaftskraft in der Region zu stärken und das Leistungsangebot auszubauen. Genau das setzt Raiffeisen Mittelkärnten jetzt auch um.

Vertrag wurde nun unterzeichnet

Im Rathaus Althofen fand vergangenen Donnerstag die feierliche Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadtgemeinde Althofen und Raiffeisen Mittelkärnten statt. Gegenüber der Stadthalle entsteht ein viergeschossiges Gebäude mit rund 1.300 Quadratmeter Nettogeschossfläche. „Ein bedeutender Tag für die wirtschaftliche Weiterentwicklung nicht nur für die Stadtgemeinde, sondern für die gesamte Region“, freut sich Bürgermeister Walter Zemrosser.

Modernes und innovatives Nutzungskonzept

„Durch den Bau unseres modernen Kompetenzzentrums stärken wir die Region nachhaltig und bieten unseren Kunden beste Beratung und Fachexpertise auf höchstem Niveau. Das bedeutet noch mehr Wirtschaftskraft für die gesamte Region“, so Roland Krall, Vorstand von Raiffeisen Mittelkärnten. Die im Vorjahr neu gestaltete und moderne Bankstelle in Althofen am Hauptplatz bleibt weiterhin bestehen und ist auch künftig ein Fixpunkt für qualitativ hochwertige Beratung und die zuverlässige Abwicklung der Bankgeschäfte. „Da die Stadtgemeinde Althofen im Zuge der Vertragsabwicklung nun über das sogenannte Kinogrundstück in der Kreuzstraße verfügen kann, ist auch der Grundstein für eine zusätzliche Entwicklung der Innenstadt gelegt“, sagt Stadtamtsleiter Hubert Madrian.

©Raiffeisen Mittelkärnten | Gegenüber der Stadthalle Althofen baut Raiffeisen Mittelkärnten ein viergeschossiges Kompetenzzentrum. ©Raiffeisen Mittelkärnten

Modernes und innovatives Nutzungskonzept

„Im Erdgeschoss unseres Kompetenzzentrums wird eine moderne Business Lounge mit einem Selbstbedienungsbereich unserer Raiffeisenbank entstehen. Zudem ist dort eine zu vermietbare Geschäftsfläche von 176 Quadratmetern geplant“, erklärt Nikolaus Primessnig, Vorstand von Raiffeisen Mittelkärnten, das neue Konzept. Vom ersten bis zum dritten Obergeschoss werden moderne Büroflächen errichtet, wobei Raiffeisen Mittelkärnten ein Geschoss selbst nutzen wird. Der geplante Neubau wird unter nachhaltigen ökologischen Gesichtspunkten errichtet und gliedert sich architektonisch ins Landschaftsbild und der Natur in der Umgebung ein. „Auf der Fassade werden wir eine Photovoltaik-Anlage installieren und ein modernes Lichtkonzept rundet die nachhaltige Bauweise ab“, beschreibt Primessnig die geplanten baulichen Maßnahmen.